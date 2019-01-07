Monday, January 7, 2019
Latest:
Plumas News

Plumas News

Plumas County News

Breaking News News 

Current road conditions

Debra Moore, Managing Editor

The Quincy office of the California Highway Patrol has posted these current road conditions:
CHAINS OR SNOW TIRES ARE REQUIRED FROM 1 MI WEST OF BELDEN TO 9 MI WEST OF THE JCT OF SR 89 (PLUMAS CO)

CHAINS OR SNOW TIRES ARE REQUIRED FROM 10 MI EAST OF QUINCY TO 8 MI WEST OF BLAIRSDEN (PLUMAS CO) /LEE SUMMIT/

CHAINS OR SNOW TIRES ARE REQUIRED FROM 8 MI WEST OF BLAIRSDEN TO BLAIRSDEN (PLUMAS CO)

CHAINS ARE REQUIRED ON ALL VEHICLES EXCEPT 4-WHEEL-DRIVE VEHICLES WITH SNOW TIRES ON ALL 4 WHEELS FROM BLAIRSDEN TO 1 MI EAST OF PORTOLA (PLUMAS CO)

CHAINS ARE REQUIRED ON SINGLE AXLE DRIVE VEHICLES TOWING TRAILERS FROM 1 MI EAST OF PORTOLA TO BECKWOURTH (PLUMAS CO)

Click here to submit a letter to the editor about this post.