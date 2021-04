Quincy Weather Summary April 2, 2021

Quincy Weather

March 26 – April 2, 2021

Compiled By Ron Trumbo

Date Hi Lo Rain – Snow (Inches)

March 26……….. 65……….. 25……….. 0.0

March 27……….. 73……….. 25……….. 0.0

March 28……….. 72……….. 26……….. 0.0

March 29……….. 66……….. 30……….. 0.0

March 30……….. 65……….. 24……….. 0.0

March 31……….. 73……….. 24……….. 0.0

March avg. hi: 57.29; low 27.03; precip for the month: 3.14 inches and 10.5 inches of snow.

April 1……….. 72……….. 26……….. 0.0

April 2……….. –……….. 28……….. 0.0

Season Totals: (Since July 1, 2020)

Snow 31 inches

Precipitation: 19.03 inches