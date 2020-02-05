Portola Reporter Public Notices for the week of 2/5/20
PUBLIC LIEN SALE
DELLEKER STORAGE
NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT THE UNDERSIGNED INTENDS TO SELL THE PERSONAL PROPERTY DISCRIBED BELOW TO SATISFY A LIEN IMPOSSED ON SAID PROPERTY PURSUANT TO SECTIONS 21700/21707 OF THE BUSINESS AND PROFESSIONAL CODE, SECTION 2328 OF THE UCC SECTION 535 OF THE CIVIL CODE. THE UNDERSIGNED WILL SELL AT PUBLIC AUCTION SALE BY COMPETITIVE BIDDING ON 2/17/2020 AT 10:00AM ON THE PREMISSES WHERE DELLEKER STORAGE AT 73820 S. DELLEKER ROAD WHICH CONSISTS OF MISC PERSONAL PROPERTY.
ITEMS SOLD “AS IS” WHERE IS
SALE IS SUBJECT TO CANCELLATION
A8/BIZ ELMORE
A32 ROSE
B03 PRECKWINKLE
B10 BELL
B19 RODE
B27 PAIVA
Published PR
Feb. 5, 12, 2020|